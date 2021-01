"전기차 핵심소재 생태계 키운다" SK, 전력반도체업체 지분 투자

[아시아경제 최대열 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 330,500 전일대비 8,000 등락률 -2.36% 거래량 323,634 전일가 338,500 2021.01.28 10:21 장중(20분지연) 관련기사 조대식 SK 수펙스 의장 "올해는 파이낸셜 스토리 실행 원년"[클릭 e종목] "SKT, 실적보단 인적분할에 주목해야"SK그룹, 내년부터 "100% 수시 채용"…정기 채용 폐지 close ㈜가 실리콘카바이드(SiC·탄화규소) 전력반도체 시장에 진출한다. 기존 실리콘(Si) 기반 반도체에 견줘 에너지효율이 높은 전력반도체는 첨단소재 분야 핵심영역이자 전기차·수소차 등 미래차 필수 부품으로 꼽힌다. 기술장벽이 높아 미국·유럽 등 일부 나라의 소수 업체 위주로 시장을 과점해 오랜 기간 공급이 부족했다.

SK㈜가 이번에 투자한 예스파워테크닉스는 2017년 설립된 회사로 국내 유일 SiC 전력반도체 생산체제를 갖춘 기업이다. 268억원을 투자해 지분 33.6%를 확보했다. 전력반도체는 전력이 필요한 전자제품이나 전기차·수소차, 5G 통신망 등에서 전류 방향을 조절하고 전력 변환을 제어하는 필수 반도체다.

고온·고전압의 극한 환경에서도 전력변환효율을 98% 이상 유지하는 등 내구성과 안정성, 범용성을 고루 갖춰 차세대 핵심 기술로 기존 Si 전력반도체 시장을 대체하고 있다고 회사 측은 설명했다. 앞서 2018년 테슬라가 모델3에 SiC 전력반도체를 처음으로 양산모델에 적용한 후 수요가 급증했다.

다만 기술장벽이 높고 양산능력을 갖춘 업체가 많지 않아 세계적으로 공급이 달린다. 국내에서도 전기차나 가전, 5G 관련 업체를 중심으로 수요가 늘었으나 공급이 제한된 탓에 그간 국산화가 시급하다는 지적이 이어져 왔다. 시장조사기관 IHS마킷에 따르면 SiC 전력반도체 시장은 지난해 7억달러 수준에서 2030년이면 100억달러 규모로 연 평균 32% 정도 성장할 것으로 예상된다.

SK㈜가 이번에 투자한 예스파워테크닉스는 10년 이상 SiC 전력반도체 개발 경력을 갖고 있는 연구개발(R&D) 전문가를 주축으로 설립됐다. 자체 특허 23건을 갖고 있다. 고온공정이 적용된 라인을 포함해 생산체제를 갖춘 곳은 국내에서 이 회사뿐으로 포항공장에선 연간 최대 1만4400장 규모로 생산 가능하다. 전기차 14만대에 해당하는 물량이다. 고객 맞춤형 소량생산 방식으로 형성된 시장 특성상 고객의 다양한 요구에 맞게 최적화된 칩을 설계할 수 있는 기술이 밑바탕돼야 하고 고온 공정을 제어할 수 있는 생산 노하우도 필수로 꼽힌다.

SK는 앞서 첨단소재를 비롯해 그린·바이오·디지털 등을 4대 핵심사업으로 꼽고 전문적인 투자회사로 나서겠다는 점을 분명히 했다. 회사 관계자는 "기존 1~2세대 반도체가 ’산업의 쌀‘이었다면 SiC 전력반도체는 전기차·신재생에너지 등 친환경 산업의 근간을 이루는 ’친환경 산업의 쌀‘"이라며 "이번 투자로 그룹 차원의 ESG 경영 실천을 가속화하는 한편 SiC 전력반도체의 해외 의존도를 낮추고 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr