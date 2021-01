"재고 삽니다" 신세계 팩토리스토어, 업계 상생 나서

오프 프라이스 스토어 '팩토리스토어', 어려운 국내 패션업계 상생 나서

국내 패션 브랜드 재고 물량 10억 규모 매입…소규모 업체 경영난 해결

[아시아경제 김유리 기자] 신세계백화점 오프 프라이스 스토어(off price store) '팩토리스토어'가 국내 패션업계와의 상생을 위해 나섰다.

신세계 팩토리스토어는 27일 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등에 따른 대외 영업 환경 악화로 어려운 시기를 보낸 패션 업체들의 부담을 덜기 위해 10억원 규모 국내 패션 브랜드 재고 물량 매입을 진행했다"고 밝혔다. 대부분 영세 디자이너 브랜드 물량이다.

신세계 팩토리스토어는 2017년 국내 처음 선보인 오프 프라이스 스토어다. 할인된 가격으로 이월 상품들을 판매한다. 각 브랜드 별로 임대료를 받고 매장을 내주는 백화점과 달리 오프 프라이스 스토어에서는 백화점 직원들이 제품을 직접 구매하고 재고 관리를 하며 가격과 할인율을 정한다.

팩토리스토어는 지난해에 이어 올해도 국내 패션 재고 매입에 힘쓸 예정이다. 소규모 업체 입장에서는 내부 경영난을 해결하는 동시에 판로를 확대할 수 있고, 팩토리스토어 역시 좋은 제품을 저렴한 가격으로 고객에게 선보일 수 있다.

이번에 선보이는 패션업체 중 '수미수미'는 국내 유명 패션업체의 니트 수석 디자이너였던 정수미 대표가 만든 여성 커리어 캐주얼 브랜드다. 매출 부진 장기화로 어려움을 겪던 중 팩토리스토어와 손잡고 2년차 이상 재고를 전체 매각했다. 2013년 시작된 '리플레인'은 캐시미어 니트 디자이너 브랜드다. 신세계 등 기타 백화점 입점은 물론 다수 유명 온라인몰에서도 입소문이 났으나 이월 재고 소진에 부담을 느끼고 팩토리스토어에 단독으로 매각을 결정했다. '네스티킥'은 스트리트 캐주얼 브랜드로 온라인 플랫폼과 편집숍 중심으로 판매를 해왔다. 지난해 코로나로 인해 판매 부진이 이어지면서 재고 전체 매각을 진행해 자금 확보를 했다. 올해는 내부 브랜드로 범위를 확장해 추가 매각을 계획 중이다.

현재 팩토리스토어는 신세계의 직매입 상품, 신세계가 만든 편집숍인 '분더샵' 제품, 각종 국내외 유명 업체 등 총 100여개 브랜드의 이월 상품들을 30~80% 저렴하게 판매하고 있다. 고양, 센텀시티, 파주, 강남, 대전, 영등포, 시흥, 기장, 안성점 등 전국 총 9개의 매장을 운영 중인 팩토리스토어는 다음 달 여주에 10번째 매장을 출점할 계획이다. 지난해엔 온라인몰인 SSG닷컴에서도 공식스토어를 선보였다.

