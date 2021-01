[아시아경제 지연진 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 3,500 등락률 +2.53% 거래량 448,053 전일가 138,500 2021.01.27 15:30 장마감 관련기사 ETF 시장서도 2차전지·자동차 '질주'포스코케미칼, 주가 14만 500원.. 전일대비 0.72%[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대' close 은 보통주 1주당 300원을 배당 실시한다고 27일 공시했다. 시가배당율은 0.3%로, 배당금 총액은 182억9646만원이다.

