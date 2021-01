EU, 일본 여행객도 입국 금지…한국 등 7개국만 입국 허용

[아시아경제 박병희 기자] 유럽연합(EU)이 일본에서 오는 여행객들을 받지 않을 계획이라고 블룸버그 통신이 26일(현지시간) 보도했다. 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증하고 있기 때문이다.

블룸버그는 EU 관계자들을 인용해 EU 정부들이 자국을 방문할 수 있는 국가 명단에서 일본을 제외할 계획이라고 전했다.

일본은 이달 초 코로나19 하루 신규 확진자가 7000명대에 이르자 수도권 등 11개 지역에 긴급 사태를 발령했다. 26일 기준 하루 신규 확진자수는 3853명으로 줄긴 했지만 여전히 확산세가 심각한 상황이다.

EU는 여행객이 EU 지역을 방문할 수 있는 국가 명단인 '화이트 리스트'를 업데이트하면서 미국을 포함한 대부분의 나라를 이 명단에서 제외하기로 했다고 이 관계자는 말했다.

이에 따라 화이트 리스트에 들어가는 국가는 한국과 호주, 중국, 뉴질랜드, 르완다, 싱가포르, 태국 등 7개국만 남게 됐다.

EU는 코로나19 확산을 막기 위해 지난해 3월 중순부터 제3국 주민의 필수적이지 않은 EU 입국을 막는 여행 금지 조치를 도입했다. 하지만 코로나19 확산세가 둔화하자 EU 행정부 격인 집행위원회는 지난해 7월1일부터 EU 역외 국가에서 오는 여행객에 대한 입국 제한을 부분적으로 해제할 것을 회원국에 권고했다.

이에 따라 EU 회원국들은 코로나19 상황, 신규 확진자 발생 추세, 대응 조치 등 기준을 고려해 여행 제한 해제 권고 대상국 명단, 즉 화이트 리스트를 작성해 2주마다 재검토해 발표하고 있다.

EU 이사회는 27일 벨기에 브뤼셀에서 열리는 회의에서 일본이 추가로 빠진 새 화이트 리스트 명단을 승인할 예정이다.

