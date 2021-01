[포토]콜라상회, 저소득 취약계층 위해 희망의 꽃다발 기부

[아시아경제 박종일 기자] 콜라상회(대표 성연주)는 서울사회복지공동모금회와 희망을나누는사람들을 통해 지난 22일 코로나19 여파로 페업, 실직등 경제적 어려움에 처한 복지 사각지대의 저소득 취약계층을 위해 자사의 따뜻한 사랑의 꽃다발 7000개 (5000만원상당)을 기부했다.

콜라상회는 2016년 성연주 작가 대표를 시작으로 창업한 인테리어 리빙 브랜드 전문기업으로 ‘작가와 디자이너의 미술가들이 함께 운영, 일반 대중들도 쉽게 그림을 사는 경험을 할 수 있게 해보자는 취지로 퀄리티 좋은 그림을 합리적인 가격으로 제공, 예술의 대중화를 이루는 것’ 이 RYMD 모토다.

희망을나누는사람들은 "경제적으로 힘들게 생활하고 있는 저소득 취약계층과 사회복지시설의 수혜자들에게 사랑과 희망이 듬뿍 담긴 꽃다발을 기부, 어려운 이웃들에게 ‘따뜻한 동행, 아름다운 나눔’을 전해준 콜라상회와 서울사회복지공동모금회에 감사인사를 드린다"고 전했다.

