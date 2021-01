인천시, 올해 3800명에 자활일자리 제공…자활장려금도 지원

복지시설 도우미·세차장·임대주택관리사업 등 확대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 올해 425억원의 예산을 투입해 3800명의 저소득층에게 자활근로 일자리를 제공한다고 26일 밝혔다. 이는 지난해 보다 200명이 늘어난 것이다.

시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기화함에 따라 저소득층의 빈곤예방 및 자립지원에 필요한 자활일자리 제공을 위해 푸드마켓 등 복지시설 도우미, 자활도우미 등을 늘릴 계획이다.

또 인천국제공항공사·인천도시공사와 협업해 세차장사업, 임대주택관리사업 등 신규 자활사업을 추진하고 기존 121개 사업단에서 5개 추가 확충을 목표로 하고 있다.

아울러 자활근로 참여자 중 생계수급자 350여명에게 자활근로소득의 30%(자활장려금)를 추가 지원하고, 저소득층 5600명에게 자산형성지원사업으로 89억원을 지원할 예정이다.

시는 지난해에 인천형 자활사업장인 '꿈이든the카페' 6곳과 '꿈이든일터' 2곳을 확충하는 등 보건복지부로부터 자활사업 활성화 추진성과를 인정받아 2020년 자활사업 분야 대통령 기관표창을 받은 바 있다.

인천시 관계자는 "코로나19 장기화로 올해도 저소득 취약계층에 많은 경제적인 어려움이 예상된다"며 "이들에게 질 좋은 자활일자리를 제공할 수 있도록 군·구와 자활센터, 지역공공기관 등과 연계해 지역여건에 맞는 자활사업을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.

