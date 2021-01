[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업이 소비자와 함께 만든 빨대 없는 '맛있는우유GT 테트라팩'을 26일 출시했다.

'맛있는우유GT 테트라팩'은 친환경 캠페인 활동으로 탄생한 제품이다. 친환경 캠페인은 남양유업이 소비자 모임 '지구지킴이 쓰담쓰담'과 '서울새활용플라자'와 함께 플라스틱 저감 및 환경 문제 개선을 위해 지난해부터 펼쳐온 친환경 캠페인이다.

'맛있는우유GT 테트라팩'은 남양유업 쇼핑몰에서 구입 가능하다. 남양유업은 환경을 생각하는 소비자들을 위해 제품 론칭 이벤트도 함께 진행한다. 남양유업 앞으로 플라스틱 빨대 및 뚜껑 등을 보내주는 소비자를 대상으로 선착순 20명에게 신제품 '빨대 없는 맛있는우유GT' 1박스씩을 전달할 예정이다. 소비자에게 전달받은 플라스틱들은 새활용 재료로 사용될 예정이다.

