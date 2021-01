김해시, 저장강박증 쓰레기더미 집 환경정비 실시

2월말까지 겨울철 복지위기가구 집중 발굴·지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 회현동행정복지센터가 저장강박증을 겪고 있는 복지 위기가구를 발굴해 환경정비에 나섰다.

해당 가구는 오랫동안 홀로 지낸 중장년 가구로 알코올 의존과 저장강박증으로 집 출입구부터 방안 천장까지 온갖 잡동사니를 쌓아둬 악취와 벌레가 발생했다.

특히 쓰레기더미 틈 사이에서 취식하고 잠을 자는 등 화재와 안전사고의 위험이 컸다.

복지통장의 신고와 이웃들의 지속적인 설득 끝에 청소를 시작했으며 자원봉사 단체의 협조로 약 5t 분량의 쓰레기를 처리했다.

해당 대상자는 사례관리대상자로 선정해 병원 진료 및 생활지도 등 사후관리할 계획이다.

센터는 여기서 그치지 않고 2월 말까지 복지에 소외된 가구, 주민을 집중 발굴·지원해 나갈 방침이다.

정영신 동장은 “한파와 코로나19 장기화로 저소득층과 복지 사각지대에 있는 주민들의 어려움이 가중되고 있다”며 “지역주민들과 함께 동네 구석구석을 살피며 복지 사각지대가 없는 따뜻한 회현동이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr