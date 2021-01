SSG닷컴 '상생 크라우드펀딩' 성공률 50% … '대박' 난 비결

2년 반 동안 중소기업 상품 1400건 펀딩 … 목표액 10배 넘긴 상품도 35건

필터 샤워기·유기농 생리대 등 사회적 이슈 밀접했던 상품 인기

[아시아경제 조인경 기자] 신세계그룹의 통합 쇼핑몰 SSG닷컴은 상생 크라우드 펀딩 서비스 '우르르'가 50%의 성공률을 기록했다고 25일 밝혔다.

우르르는 우수 중소기업에 별도 광고 수수료 없이 상품 판매 기회를 제공하는 공동구매 형태의 크라우드 펀딩으로, 일정 기간 구매자를 모아 펀딩 목표 금액과 수량을 달성하면 업체에서 상품을 출고하는 방식으로 진행된다. 2018년 9월 서비스를 처음 시작해 지금까지 총 1400건의 펀딩을 진행했고, 이 가운데 700여개의 우수 중소기업 상품이 펀딩에 성공해 판매까지 했다. 목표 금액의 10배 이상을 펀딩한 '대박 상품'도 35건에 이른다.

펀딩에 성공한 상품들은 대부분 사회 이슈와 밀접하게 연관돼 있거나 실용적인 유·아동용품, 산지에서 직송되는 신선식품이라는 공통점이 있었다.

지난해 전국 곳곳에서 '수돗물 유충' 사태를 겪으면서 벌레를 걸러주는 '필터샤워기'에 대한 관심이 높아지자 SSG닷컴은 9월 '이노하우스 필터샤워기' 펀딩을 진행했고, 목표 금액의 385%를 달성했다. 건강에 대한 관심이 높아지면서 지난해 10월 말 선보인 '비비꼬뜨 유기농 생리대'는 펀딩 결과 338%의 달성률을 보였다.

유아용 악기인 '하베브릭스 블루투스 피아노 드럼'은 펀딩 목표액을 무려 2534% 초과 달성했고, 정상가보다 30% 할인 판매했던 '미니웨어 2세대 흡착 이유식기'도 537%의 달성률을 기록했다.

산지직송 식품을 미리 할인가에 구매하고 지정된 날짜에 받는 펀딩도 호응이 높았다. 지난해 4분기(9~12월) 진행한 100건의 성공 펀딩 중 20건이 식품이었는데, 유통 과정을 줄인 신선한 상품을 합리적 가격에 구매할 수 있어 평균 260% 성공율을 보였다.

곽정우 SSG닷컴 운영본부장은 "상생을 위한 시범 프로젝트로 시작한 크라우드 펀딩 서비스가 합리적 소비를 지향하는 고객들로부터 꾸준히 인기를 끌며 윈윈(Win-Win)의 모범 사례로 자리잡고 있다"며 "중소 협력사에는 새로운 판로를 열어주면서 고객의 만족도도 동시에 끌어올릴 수 있는 상품을 발굴하겠다"고 말했다.

