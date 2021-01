러시아 전역서 나발니 석방 촉구 시위…수 천명 체포돼

[아시아경제 박병희 기자] 23일(현지시간) 러시아 전역에서 야권 운동가 알렉세이 나발니의 석방을 촉구하는 지지자들의 시위가 발생했다. 나발니는 독일에서 독극물 중독 치료를 받고 지난 17일 귀국한 뒤 곧바로 구금됐다.

러시아 당국은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 위험을 이유로 모든 지역의 집회를 불허하고 참가자들은 처벌할 것이라고 경고했지만 나발니 지지자들은 시위를 강행했다. 인테르팍스 통신과 반정부 성향 신문 '노바야 가제타' 등은 이날 나발니를 지지하는 비허가 시위가 수도 모스크바와 제2 도시 상트페테르부르크, 시베리아ㆍ극동 주요 도시 등 전국 60여 개 도시에서 열렸다고 전했다.

모스크바에선 시위 예정 시간인 이날 오후 2시 이전부터 시내 푸슈킨 광장에 나발니 지지자들이 몰려들기 시작해 광장이 시위대로 가득 찼다. 내무부(경찰)는 참가자들이 약 4000명이라고 밝혔으나, 노바야 가제타 등 일부 언론은 최소 1만5000명 이상으로 추산했다.

경찰은 확성기로 코로나19 전파 위험으로 집회를 열어서는 안 된다고 계속해 경고했으나 시위대는 물러서지 않았다. 해산 조짐이 없자 경찰과 내무군은 무력으로 광장에서 시위대를 몰아내기 시작했으며 저항하는 참가자들에 곤봉을 휘두르며 체포해 연행했다. 현지 비정부기구(NGO) 'OVD-인포'는 경찰이 이날 모스크바에서만 600명 이상의 시위 참가자들을 연행했다고 주장했다. 나발니의 부인 율리야도 시위 현장에서 체포돼 연행됐다가 이후 풀려났다.

상트페테르부르크의 '세나트 광장'에서도 약 5000명이 참여한 시위가 벌어졌으며 일부 참가자들이 체포된 것으로 알려졌다.

나발니 지지 단체들은 11시간대에 나뉘어 있는 러시아 전역에서 지역별 현지시간 23일 오후부터 시위를 벌인다고 예고했었다. 이에 맞춰 시간대가 빠른 극동부터 먼저 시위가 시작됐다.

연해주 블라디보스토크에서는 약 3000명이 거리 행진 시위를 벌였고 일부 참가자가 체포됐다. 기온이 섭씨 영하 50도까지 떨어진 야쿠츠크에서도 약 300명이 시내 광장에서 시위를 벌였으며 경찰은 일부 시위대를 체포했다. 뒤이어 울란우데, 노보시비르스크 등의 시베리아 도시와 북부 무르만스크, 남부 사마라 등에서도 시위가 이어졌다.

'OVD-인포'는 이날 러시아 전역에서 2000명 이상이 체포됐다고 전했다. 이날 시위는 지난 2018년 전국적으로 벌어진 연금법 개정 반대 시위 이후 최대 규모로 평가됐다. 나발니 측은 다음 주 주말인 30~31일 또다시 시위를 벌일 것이라고 예고했다.

모스크바 인근 힘키 법원은 지난 18일 나발니에 대한 30일간의 구속을 허가했으며, 나발니는 이후 모스크바 시내 구치소로 이송돼 수감됐다. 러시아 교정 당국인 연방형집행국은 나발니가 지난 2014년 사기 사건 연루 유죄 판결과 관련한 집행유예 의무를 지키지 않아 수배자 명단에 올라 있었다고 체포 이유를 설명했다. 집행국은 나발니의 집행유예 의무 위반을 근거로 모스크바 시모노프 구역 법원에 집행유예 판결 취소 및 실형 전환 소송을 제기한 상태다. 재판은 오는 29일로 예정돼 있다.

