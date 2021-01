서울시교육청, '체인지메이커 교육여정 안내서' 발간

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 체인지메이커 교육 확산을 위한 지도자료를 개발·보급한다.

23일 서울시교육청은 '더 나은 세상으로의 발걸음, 체인지메이커 교육 여정 안내서(선생님 입문편)'을 발간했다고 밝혔다.

체인지메이커는 개인 또는 사회를 위해 의미있는 변화를 만드는 사람이라는 의미다. 체인지메이커 교육은 학생들이 스스로 실생활의 문제를 발견하고 이를 해결하기 위해 소통·협력하는 과정에서 역량을 발휘할 수 있는 교육 활동이다.

체인지메이커 교육 여정 안내서는 체인지메이커 교육을 처음 접하는 교사도 쉽게 활용할 수 있도록 실제 교육사례를 중심으로 구성됐고 활동 유형과 후기, 결과물과 활용 팁 등을 담았다. 책자는 희망하는 학교에 배부되며 많은 교사들이 활용할 수 있도록 서울시교육청 홈페이지에 PDF 파일로도 게재된다.

시교육청은 2021학년도 메이커교육 교사 연수도 진행할 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr