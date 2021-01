중소기업계 "대출만기 연장, 유동성 위기 해소·경영 안정에 큰 힘"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업계는 22일 더불어민주당의 대출만기 연장 결정에 대해 "유동성 위기 해소와 경영 안정에 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다.

중소기업중앙회는 이날 입장문을 내고 "중소기업계는 중소기업과 소상공인을 위한 더불어민주당의 대출만기 추가 연장 결정을 환영한다"고 말했다.

중기중앙회는 "지난해 두 차례에 걸쳐 시행된 대출만기 연장 등의 조치는 중소기업·소상공인들이 코로나 장기화로 인한 매출급감으로 초래된 유동성 위기를 극복하는 데 큰 역할을 했다"고 평했다.

하지만 올해도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 이어지고 있어 중소기업과 소상공인의 경영 사정이 개선되긴 쉽지 않을 것으로 전망된다.

중기중앙회가 실시한 2021년 경영전망조사 결과에 따르면, 지난해보다 올해 경영 환경이 더 어려울 것이라는 응답이 48%에 달했다. 지난해와 비슷할 것이라는 응답도 42%로 조사됐다.

중기중앙회는 "대출만기 연장 조치를 추가 연장한 것은 하루하루 생존을 걱정하며 휴업이나 폐업을 고민하는 중소기업과 소상공인의 유동성 위기해소와 경영안정에 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다.

그러면서 중소기업계와 공동으로 '중소기업·소상공인 금융애로신고센터(가칭)' 설립할 것을 제안했다. 이번 조치의 실효성을 높이기 위해 현장을 점검하고 애로사항을 파악할 수 있는 기구를 설치하자는 것이다.

끝으로 "코로나19 사태는 국가재난 상황인 만큼 어려움 속에서도 중소기업계는 다함께 힘을 모아 일자리 창출과 경제 재도약을 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

