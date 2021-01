경기도, 소외된 '골목상권' 경제 살리기 주체로 키운다

비대면 판촉 의무화, 스마트 오픈 스튜디오 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 상인회 부재로 지원에서 소외된 골목상권 소상공인들을 경제살리기 주체로 키우기 위해 '골목상권 공동체 활성화 지원사업' 을 추진한다.

경기도는 "골목상권 지원 사업은 1~3단계 별로 현장 밀착형 지원을 체계적으로 추진, 공동체 스스로 당면 문제를 스스로 진단·해결하는 역랑을 강화하는 것이 특징"이라며 22일 이같이 밝혔다.

1단계에서는 개별 소상공인 30개 점포를 하나로 묶어, 골목상권 매니저를 배정해 상권 분석과 컨설팅, 상권 활성화 사업 등의 지원을 통해 상인회 등 하나의 공동체로 만드는 데 주력한다.

2단계에서는 1단계에서 조직화한 공동체를 대상으로 경영교육, 현장 연수, 소규모 사업화 지원(공동마케팅, 공동시설 개선 등) 등을 지원해 지역 상권의 발전 주체로 커나갈 수 있도록 돕는다.

특히 2단계에서는 지역단체, 지역대학 등과의 협업할 수 있는 '자율협업 공모사업'을 병행해 상인 공동체가 주민 등 지역의 다양한 주체들과 상생하고 협력할 기회도 제공한다.

3단계에서는 충분한 역량을 갖춘 상권 공동체들을 대상으로 희망상권·노후상가활성화 등 특성화 사업을 추진해 명실상부 지역경제 살리기를 주도할 주체로 자리매김할 수 있도록 지원한다.

올해에는 코로나19로 위축된 골목상권을 살리는 데 초점을 두고 골목상권 공동체 활성화 사업을 추진한다. 사업대상은 1단계 신규 공동체 50개소, 2단계 공동체 성장 100개소와 공동체 운영 150개소다. 3단계는 2단계까지 완료한 공동체 중에서 공모를 통해 지원한다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr