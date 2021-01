[특징주]삼성전자, 상승 출발…인텔 위탁생산 계약 호재

[아시아경제 이선애 기자] 인텔이 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 8,388,928 전일가 88,100 2021.01.22 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 위탁생산 계약을 체결했다는 소식이 전해지면서 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,300 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 8,388,928 전일가 88,100 2021.01.22 09:20 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일코스피, 개인·매수세에 '3100선' 유지“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 주가가 상승 출발했다.

22일 오전 9시6분 현재 삼성전자는 전일 대비 0.79% 오른 8만8800원에 거래중이다.

미국의 IT시장 조사업체 '세미어큐리트'는 인텔이 최근 삼성전자와 반도체 파운드리(위탁 생산) 계약을 맺었다는 보도가 영향을 끼쳤다. 세미어큐리트에 따르면 인텔은 최근 TSMC가 아닌 다른 기업에 반도체외주 생산을 맡겼는데, 인텔이 요구하는 첨단 반도체를 생산할 수 있는 기업은 전 세계에서 TSMC와 삼성전자 뿐이라 사실상 삼성전자가 인텔의 반도체 위탁 생산을 수주했다는 것이다.

