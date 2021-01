이상규 경기소방본부장, 고층 화재진압 훈련현장 찾아 '격려'

[아시아경제(화성)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 고층 건물 화재진압 훈련을 실시했다.

경기소방본부는 20일 화성 동탄신도시 내 입주를 앞둔 44층 규모의 주상복합 건물에서 고층건물 화재진압 전술훈련을 진행했다고 밝혔다.

이날 훈련은 대형화 증가 추세인 고층건물 화재에 효율적으로 대비하고, 효과적인 소방전술 및 전략 등을 마련하기 위해 기획됐다.

훈련에는 경기소방본부 재난대응과와 특수대응단, 화성소방서가 참여했다. 훈련은 옥외수관을 90여m(건물 30층) 높이까지 연장해 방수하고 방수압력과 방수높이, 방수량 등을 측정하는 순서로 진행됐다.

또 실제 화재 발생을 가정해 연결송수관 점령과 무선통신 보조설비, 비상용 승강기 조작 등 각종 훈련도 실시됐다.

이상규 경기소방본부장은 훈련 현장을 찾아 "훈련 결과를 면밀히 분석해 도내 고층건물 화재 발생시 초기 현장 대응으로 도민의 생명과 재산을 지키는데 최선을 다하자"고 격려했다.

