현대홈쇼핑, 온라인몰서 설 선물세트 판매행사…1000개 브랜드 참여

현대H몰서 한우·굴비·과일·건강식품 등 설 선물세트 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 현대홈쇼핑은 다음 달 12일 설을 앞두고 '현대H몰'에서 '2021 소문난 설' 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

오는 21일부터 다음 달 7일까지 진행되는 이번 행사에서는 현대백화점 프리미엄 전통식품 브랜드 '명인명촌', 현대홈쇼핑 자체 선물세트 브랜드 '현대명가' 등 현대H몰에 입점돼 있는 1000여 브랜드가 참여해 한우·굴비·과일·건강식품 등 설 선물세트를 선보인다. 대표 상품은 '현대명가 경주천년한우 등심정육혼합세트(14만4000원)', '정관장 홍삼정 에브리타임밸런스(30포, 6만원)', '여수한가네 참돔(400g×7미, 5만8900원)' 등이다.

현대홈쇼핑은 현대H몰 모바일 애플리케이션 내 '쇼핑라이브'를 통해 설 선물세트를 라이브커머스 방송으로 선보인다. 오는 21일 '양치승 양갈비'를 시작으로 25일 '착한떡 설 선물세트', 26일 '바디프랜드 안마의자' 등 30여개 방송을 다음 달 7일까지 순차적으로 선보인다.

다양한 프로모션도 진행한다. 오는 21일부터 다음 달 7일까지 선물세트 구매시 최대 10% 할인(최대 2만원)을 받을 수 있는 쿠폰을 매주 ID 당 3장씩 총 9장을 증정한다. 또한 카드사별로 5~7% 할인 혜택을 제공한다.

현대백화점그룹 통합 멤버십 H포인트 회원 대상 프로모션도 마련했다. 오는 21일부터 다음달 7일까지 H포인트 회원이 선물세트를 2개 이상 구매하면 구매 금액대별로 10%를 H포인트로 적립해 준다. 포인트는 다음 달 25일 일괄 적립된다. '현대H몰 선물하기' 서비스를 이용한 통합 멤버십 회원을 추첨해 2021명에게 H포인트를 증정한다. 현대H몰 선물하기는 현대H몰 모바일 앱에서 구입한 상품을 상대방의 주소를 모르더라도 휴대폰 번호만 알면 카카오톡(알림톡) 또는 문자메시지를 통해 선물할 수 있는 서비스다. 모바일앱 상품 화면에서 구매하기 대신 선물하기 버튼을 누른 후 받는 사람의 핸드폰 번호를 입력하고 결제하면 메시지가 발송돼 선물 받는 고객이 메시지에 있는 링크에 주소를 입력하면 된다.

현대홈쇼핑 관계자는 "고객들이 합리적인 가격에 양질의 선물을 준비할 수 있도록 이번 설 선물세트 판매 기간 다양한 혜택을 마련했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr