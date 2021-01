콘테 이탈리아 총리, 상원 신임투표 가까스로 통과

절대 과반 확보에는 못 미쳐…향후 불안한 정국 이어질듯

[아시아경제 박병희 기자] 주세페 콘테 이탈리아 총리가 가까스로 상원 신임투표를 통과했다.

이탈리아 상원은 19일(현지시간) 표결을 통해 콘테 총리와 그가 이끄는 중도 연정에 대한 신임을 확인했다. 표결 결과는 찬성 156표, 반대 140표, 기권 16표였다.

가까스로 신임을 확인했지만 상원 전체 321석의 절대 과반인 161표를 얻지 못해 중도 연정은 향후에도 법안 처리 등에서 불안한 행보를 이어갈 것으로 예상된다. 상원의원 중 9명은 이날 표결에 아예 참석하지 않았다.

상원 신임 결과가 확인된 뒤 야당은 세르조 마타렐라 대통령에게 콘테 총리 해임을 요구할 것이라고 밝혔다.

앞서 18일 하원 신임 투표에서는 찬성 321표, 반대 259표의 결과가 나왔다.

콘테 총리는 2018년부터 중도 연정을 이끌고 있다. 현재 중도 연정을 이루는 주축은 반체제정당 오성운동과 중도좌파 성향의 민주당(PD)이다. 앞서 중도 연정을 구성하고 있던 '생동하는 이탈리아(Italia VivaㆍIV)'가 지난 13일 연정 탈퇴를 선언하면서 연정의 입지가 흔들렸다. 상원에서 18석을 보유한 IV가 이탈하면서 연정의 상원 과반이 무너졌다.

IV를 이끄는 인물은 마테오 렌치 전 총리다. 렌치 전 총리는 유럽연합(EU) 회복 펀드에서 2090억유로를 지출하겠다는 콘테의 계획에 반대 입장을 보이고 있다. 렌치 전 총리는 디지털 경제와 그린 에너지에 대한 투자를 주장하고 있다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr