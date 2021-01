정 총리 "코로나 1년…방역에 정부 모든 역량 집중"

20일 코로나19 중대본 회의 주재

"국민 '참여방역' 가장 중요" 강조

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 20일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생 1년을 맞아 "우선은 방역에 정부의 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "오늘은 우리나라에서 코로나19 첫 확진자가 나온지 꼭 1년이 되는 날"이라며 이같이 말했다.

정 총리는 "돌이켜보면 지난 1년은 하루도 빠짐없이 '도전과 응전'의 연속이었다"라며 "지금까지 7만명이 넘게 감염됐고 1300명의 소중한 인명이 희생되면서 우리 사회는 큰 상처를 입었다"고 설명했다.

그는 "그러나 지난 1년은 위기 속에서 더 강해지는 우리의 모습을 다시 한번 확인하는 시간이기도 했다"라며 "우리나라는 강력한 '봉쇄'에 의존하기보다는 3T 전략을 기반으로 사회적 거리두기를 '정밀방역'으로 발전시키면서 여러 차례 위기를 잘 넘겨 왔다"고 평가했다.

3T 전략은 '검사·확진(Test)-역학·추적(Trace)-격리·치료(Treat)' 체계로, 'K-방역'의 주축 시스템이다.

정 총리는 "마스크 5부제, 생활치료센터, 드라이브 스루, 전자출입명부 등 기발한 아이디어가 곧바로 방역현장에 도입되면서 'K-방역'을 만들어 냈다"며 "국제사회의 찬사를 받으며 대한민국의 국격은 한층 높아졌다"고 언급했다.

그러면서 "우선은 방역에 정부의 모든 역량을 집중하겠다"고 했다.

그는 "올해가 코로나19 극복의 원년이 될 수 있도록 정부는 최선을 다하겠다"며 "그 어떤 방역기준과 수칙도 '참여방역'의 힘을 능가할 수 없다"고 말했다.

이어 "일상 곳곳에서 방역수칙의 빈틈없이 실천해달라고 국민 여러분께 다시 한번 당부드린다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr