합천군, 소상공인 돕기 ‘착한 선결제 캠페인’실시

지역 음식점 등 찾아 선(先)결제 후(後)소비운동 ‘미리 결제할게요’



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 사회적 거리두기 강화로 어려움에 부닥친 소상공인과 자영업자들을 돕기 위해 ‘착한 선(先)결제 캠페인’을 31일까지 실시한다.

‘착한 선결제 캠페인’은 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)으로 어려움을 겪는 관내 소상공인을 돕고자 미리 결제하고, 사회적 거리두기가 완화된 시점에 추후 방문해 소비하는 캠페인이다.

코로나19로 인해 소상공인 업소 이용이 쉽지 않은 상황에서 착한 선결제는 소상공인의 경영난을 돕고 코로나19로 위축된 골목상권의 생존에 보탬이 될 것으로 기대된다.

먼저 군청 전 부서와 읍면에서부터 ‘착한 선결제 캠페인’이 확산할 수 있도록 앞장서고, 이어 관내 공공·관계기관, 기업체와 사회단체 등에도 공문을 발송하고, 착한 선결제 캠페인 동참을 요청할 방침이다.

군 관계자는 “선결제 캠페인이 코로나19로 위기에 처한 소상공인, 영세 자영업자들에게 도움이 되길 바란다”면서 “골목 경제의 버팀목인 소상공인을 돕기 위한 선결제 분위기 확산을 위해 관내 기관은 물론 민간에서도 동참해 달라”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr