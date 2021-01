속보[아시아경제 조성필 기자] 검찰이 조국 전 법무부 장관 일가의 사모펀드 의혹의 키맨으로 주목된 조범동씨에 대해 항소심에서 징역 6년을 구형했다.

