LS전선아시아는 보유주식수변동과 특별 관계자 수 변동에 따라 특별 관계자의 주식 보유비율이 71.44%에서 66.04%로 감소했다고 14일 공시했다.

