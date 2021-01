남원시, 국가유공자 보훈수당 확대·지급

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시는 국가유공자의 애국정신을 기리고 영예로운 삶과 복지향상을 위해 지급 대상자를 확대하고 보훈수당을 인상한다고 13일 밝혔다.

시는 지난해 ‘남원시 국가보훈대상자 보훈수당 지원 조례’를 개정, 보국수훈자 12명이 올해부터 보훈 수당을 추가로 받는다.

또 6·25 참전유공자, 무공수훈자, 유족 등 단체별로 5만 원에서 8만 원까지 차등 지급받던 수당을 동일하게 매월 8만 원씩 지급받게 된다. 이로써 그동안 차등 지급에 따른 보훈단체들의 불만을 해소하게 됐다.

시는 타지자체와 다르게 보훈수당 외에도 생일을 맞이한 유공자를 축하하기 위해 해피데이 축하금 5만 원과 유공자 사망 시 사망위로금 15만 원을 별도 지원하고 있다. 단 6·25참전 유공자는 5만 원을 추가 지급한다.

이환주 남원시장은 “국가유공자의 많은 분이 노령층으로 활동이 불편한 것을 보면 가슴이 아팠으며, 그분들의 예우와 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 관심을 가지겠다”고 말했다.

