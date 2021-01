122조 '용인 반도체클러스터' 올 하반기 첫삽 뜬다

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 122조원이 투입되는 경기도 '용인 반도체클러스터' 조성사업에 탄력이 붙게 됐다.

경기 용인시는 13일 용인 반도체클러스터 일반산업단지 조성사업이 '경기도 지방산업단지 계획 심의'를 통과했다고 밝혔다.

용인시는 이에 따라 올 상반기 수도권정비위원회 심의와 용인시 산업단지계획 승인 절차를 마무리하고 이르면 하반기 공사에 들어갈 계획이다.

용인 반도체클러스터는 용인시 원삼면 죽능리 일원에 415만㎡ 규모로 SK하이닉스의 반도체 생산시설인 팹(Fab) 4기를 비롯해 반도체 소재ㆍ부품ㆍ장비 협력사 50곳이 함께 입주하게 된다. 기반시설 및 SK하이닉스 생산설비를 포함해 조성비용으로 122조가 투입된다.

시는 클러스터가 조성되면 2만여 명의 일자리가 창출되고 513조원의 생산유발 효과와 함게 188조원의 부가가치 유발 효과가 생길 것으로 기대하고 있다.

SK하이닉스는 반도체 팹(Fab) 4개 운영에 1만2000명, 연구ㆍ지원인력 3000명 등 1만5000명을 채용한다. 함께 입주하는 50여 업체도 5000여명을 고용하게 된다.

시는 앞서 지난 11일 용인 반도체클러스터의 성공적 조성을 위해 경기도, 안성시, SK하이닉스, SK건설, 용인일반산업단지주식회사와 상생협력을 도모하는 협약을 체결했다.

이날 협약에 따라 6개 기관은 산업단지가 원만하게 조성될 수 있도록 협력하고 관련 지역인 안성시와의 협력체계 구축을 위해 노력키로 했다.

백군기 용인시장은 "산업단지조성에 있어서 가장 중요한 단계를 통과해 사업 시행이 본궤도에 안착했다"며 "남은 행정절차를 조속히 마무리해 하루라도 빨리 착공할 수 있도록 모든 행정력을 집중할 것"이라고 설명했다.

