포스코건설, 충남 아산 '더샵 탕정역센트로' 939가구 분양

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설이 다음달 충남 아산에서 ‘더샵 탕정역센트로’ 939가구를 분양한다.

더샵 탕정역센트는 충남 아산시 배방읍북수리379번지 일원에 들어서는 지상 최고 28층 11개동 전용면적 76~106㎡ 939가구규모다.

타입별로는▲76㎡A 35가구 ▲76㎡B 80가구 ▲84㎡A 369가구 ▲84㎡B 186가구 ▲84㎡C 196가구 ▲106㎡ 73가구로 구성된다. 입주는 오는 2023년 8월 예정이다.

더샵 탕정역센트로는 남향위주의 동배치로 입주민들의 생활환경을 극대화한다. 친환경 조경설계로 어린이 물놀이장과 연계한 더샵필드,식재와 물이 어우러진 산수정원,일상속 캠핑을 즐길수 있는 피크닉가든 등을 구성한다.

30·40대가 많은 천안아산지역의 특성에 맞춰 개방감이 좋은 조망형주방창호와 캠핑용품 등 부피가 큰 물건을 위한 대형물품 수납공간 등을 갖춘다.

다채로운 커뮤니티 시설로 입주민의 주거 편의성도 높였다. 실내골프장을 비롯 필라테스, 스피닝룸, 건식 사우나, 스터디 카페, 키즈 라이브러리 등이 마련된다.

더샵 탕정역센트로는 우수한 교통·생활·교육인프라를 갖춰 뛰어난 정주여건을 자랑한다. KTX?SRT 천안아산역, 지하철 1호선 탕정역(올해 상반기 개통 예정), 아산-천안간 고속도로(2022년 개통 예정)와 인접했다.

더샵 탕정역센트로의 견본주택은 충남 아산시 배방읍장재리1628번지 일원에 마련되며, 다음달 말 개관 예정이다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr