KCC, 사랑의열매에 11억5000만원 기부

저소득층 가정에게 생계비?의료비 등으로 지원

KCC, "앞으로도 나눔의 가치 실현에 기여할 것"

[아시아경제 김수환 기자] KCC와 KCC글라스가 사랑의열매에 저소득층 가정 및 불우이웃을 위한 성금 11억5000만원을 전달했다.

13일 KCC에 따르면 자사와 계열사 KCC글라스가 각각 10억원, 1억5000만원을 마련해 사랑의열매 사회복지공동모금회에 불우이웃 성금을 기부했다. 지난 12일 서울 중구의 사랑의열매 회관에서 열린 전달식에는 심재국 KCC 상무, 김연순 사회복지공동모금회 사무총장, KCC 및 KCC글라스 행복나눔봉사단 직원들이 참석했다.

KCC는 울산, 전주 등 주요 사업장이 있는 도시의 사회복지공동모금회 지회별로 성금을 분할 기부했다. 전달된 성금은 각 지역별 지자체에 지정 기탁되어 해당 지역의 저소득층 가정과 이웃에게 생계비와 의료비 등으로 지원될 예정이다.

KCC 관계자는 “앞으로도 전략적 사회공헌을 통해 사회 문제를 해결하고 나눔의 가치를 실현하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

