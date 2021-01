'대면 예배 강행' 진주 기도원서 29명 무더기 확진…시설 폐쇄

[아시아경제 임주형 기자] 경남 진주에 있는 국제기도원에서 11일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염이 발생했다.

조규일 진주시장은 이날 시청에서 연 코로나19 확산 방지 관련 브리핑에서 상봉동에 있는 국제기도원에서 29명의 코로나19 확진자가 발생했다고 밝혔다.

확진 판정을 받은 이들 중 17명은 남성, 12명은 여성으로 현재 모두 인근 병원으로 이송됐다. 해당 확진자들은 진주시 및 다른 지역 거주자들이 포함된 것으로 전해졌다.

시에 따르면 전날(10일) 확진 판정을 받은 남양주 838번 A 씨는 지난 3일부터 8일까지 이 기도원을 방문해 강의했다.

한편 같은날 부산 사하구보건소에서 확진 판정을 받은 B 씨 또한 지난 3일 해당 기도원을 방문한 것으로 전해졌다.

앞서 시는 해당 기도원에 대해 수차례 지도를 했으나, 기도원은 대면 예배를 강행한 것으로 드러났다.

진주시는 지난해 12월29일 기도원에 대해 비대면 예배를 경고했으며, 지키지 않자 다음날 과태료 처분했다. 그럼에도 기도원은 20명 초과 대면 예배를 강행, 지난 5일에는 경찰과 시가 함께 강제해산을 하기도 했다.

시는 현재 이 기도원에 대해 시설폐쇄 조치를 한 상태다.

