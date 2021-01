전남도 ‘참전명예수당’ 신설…이달부터 지급

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 나라를 위해 헌신한 참전유공자의 예우 및 명예 선양을 위해 올해 ‘전라남도 참전명예수당’을 신설하고 지급한다고 11일 밝혔다.

참전명예수당은 도내 주민등록을 둔 6·25 및 월남전쟁 참전유공자 1만 2000여 명을 대상으로 한다.

지원을 희망한 참전유공자는 주소지 읍·면·동주민센터로 연중 신청하면 된다. 자격확인 절차를 거쳐 각 시·군에서 지급 중인 참전유공자 명예수당과 별도로 매월 2만 원씩 지급된다.

1월 이후 신청자들도 1월분 수당부터 소급 적용받을 수 있다.

도는 참전명예수당 지원을 위해 지난해 ‘전라남도 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례’를 개정했다.

이를 통해 참전유공자 예우 및 지원대상 중 연령이나 거주기간의 제한을 없애고 보훈급여금 수급자 등을 제외시키는 규정을 삭제하는 등 지급 대상을 대폭 확대했다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “참전유공자 예우를 위해 조례 개정으로 대상자를 확대했다”며 “국가를 위한 헌신에 보답할 수 있도록 국가유공자의 예우와 복지 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

