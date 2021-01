[아시아경제 이민지 기자] 경기 의정부시는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 양주시 육류가공업체와 관련해 직원 4명이 추가 확진됐다고 10일 밝혔다. 이에 따라 이 업체의 직원 확진자는 모두 74명으로 늘었다.

이 업체에서는 지난 4일 직원 1명이 의정부에서 진단검사를 받고 5일 확진됐다. 이후 보건 당국은 업체 직원 232명을 대상으로 전수검사를 벌인 결과 이날까지 총 73명이 추가 확진됐다.

가족 등 2차 감염은 이날까지 양주에서 3명, 의정부에서 1명 등 4명으로 파악됐다. 2차 감염까지 합친 누적 확진자는 모두 78명이다.

보건 당국은 가족 등 확진자의 접촉자를 파악해 추가 진단검사를 진행할 예정으로 추가 확진자는 더 늘어날 것으로 전망된다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr