'전국민재난지원금' 반대한 홍남기…"피해계층 선별 지급 바람직"

"적자국채 발행해 조달 시 국가 신용등급에 영향"

전국민재난지원금 지급 부정적 입장 밝혀

[아시아경제 장세희 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 현재 정치권에서 요구하고 있는 4차 재난지원금과 관련해 "4차 지원금 논의는 시기적으로 이르다"고 말했다.

홍 부총리는 10일 KBS 일요진단 '재난의 시대, 한국경제 길을 묻다'에 출연해 "이후 방역 상황이 어떻게 될 것인지, 피해 및 경제 상황이 어떨지 등을 종합적으로 고려해 판단할 문제"라고 밝혔다.

이어 필요하다면 피해 계층을 선별해 집중적으로 지원하는 것이 바람직하다는 입장을 밝혔다.

그는 "피해 계층에 선별 지원하는 것이 바람직하다"고 말했다.

그는 "정부 재원이 화수분 아니므로 피해 계층을 선별해 집중적으로 지원하는 것이 바람직하다"면서 "재난지원금을 또 지급하려면 모두 적자국채를 찍어 조달해야 하는데 국가신용등급에 영향을 미칠 수 있고 미래세대에도 부담이 될 수 있다"고 강조했다.

선별 지원 입장을 관철시킬 수 있냐는 질의에는 "국정을 기재부 혼자 하는 것이 아니고 정부 내 논의와 국회와 협의구조가 있다"면서 "재정당국의 의견을 이야기하지만 그대로 돼야 하는 것은 아니다"고 덧붙였다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr