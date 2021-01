[아시아경제 박종일 기자] 제일비엔비(대표 유성옥 이상숙)는 사회복지공동모금회와 희망을나누는사람들을 통해 지난 7일 방역용품인 손소독제 1만개를 코로나19 극복을 위해 기부했다.

제일비엔비는 TV홈쇼핑 상품을 기획·개발, 방송판매하는 기업으로 ‘새로운 상품을 문화로 창조하며, 소비자의 행복을 추구하는 선도기업’이라는 비전을 가지고 소비자들 생활에 밀접한 상품들을 기획 생산하는 기업이다.

희망을나누는사람들은 "코로나19가 대유행하는 시점에 복지사각지대의 취약계층을 위해 방역에 꼭필요한 손소독제를 후원해준 ‘제일비엔비와 사회복지공동모금회’에 감사 인사를 전하면서 저소득 취약계층의 가정에 따뜻한 동행, 아름다운 나눔을 통해 희망과 사랑을 전하면서 앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 펼치겠다"고 했다.

