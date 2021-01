"코로나 6개월 뒤에도 증상 보여"…입원환자 76% 증상 호소

[아시아경제 나한아 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 입원환자 10명 중 약 7명은 반년이 지나고도 피로감, 근력저하, 수면장애 등의 증상이 남아있다는 연구 결과가 나왔다.

지난 8일(현지시간) 세계적인 의학 학술지 랜싯에 실린 중국 연구진 논문에 따르면 코로나19 입원환자 4분의 3 이상이 6개월 뒤 조사에서 피로감과 근력저하 등 각종 증상을 호소했다.

연구진은 코로나19가 처음 보고된 후베이(湖北)성 우한(武漢)의 한 병원에 지난해 1월 7일부터 5월 29일 사이 입원한 코로나19 환자 중 1천733명을 조사했다.

이들의 평균연령은 57세였고 남성과 여성의 비율은 각각 52%와 48%였다.

논문에 따르면 설문조사 결과를 분석할 수 있는 1천655명 가운데 63%(1천38명)가 피로감과 근력저하를 호소했으며 수면장애를 호소한 사람은 26%(437명), 탈모는 22%(359명)였다. 이어 후각에 문제가 있다는 이는 11%(176명), 심장이 두근거린다는 이와 관절통이 있다는 이는 각각 9%(154명)이었다.

식욕 저하와 현기증 등의 증상을 포함해 하나 이상의 신체 증상이 있다고 밝힌 이는 총 1천265명으로 전체 분석 대상의 76%에 달했다.

또한 정신적인 측면에서 조사한 결과 분석 대상 27%가 '고통과 불편감'을 호소했고 23%는 '불안과 우울'을 겪고 있다고 답했다.

연구진에 따르면 이번 조사에서는 코로나바이러스를 무력화할 수 있는 중화항체가 시간이 지나면 급격히 줄어든다는 결과도 나왔다.

환자 93명의 혈액검사를 실시한 결과 이들의 중화항체 수준이 증상이 최고조였을 때보다 평균 53% 감소한 것으로 나타났다.

연구진은 "코로나19 증상이 시작되고 6개월 뒤에도 대부분 환자에게 하나 이상의 증상이 남아있음이 확인됐다"라면서 "중화항체도 급성기에 견줘 두드러지게 줄어드는 것으로 드러났다"라고 설명했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr