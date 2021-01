제주지역 최근 일주일간 일 평균 신규 확진자 6.7명으로 떨어져

8일 하루 동안 5명 발생 … 9일 오전 0시 기준 코로나19 누적 확진자 481명

5명 전원 확진자(460번 가족 1명·466번 접촉자 1명·475명 가족 3명) 접촉자로 확인

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 최근 일주일간 하루평균 신규 확진자 수가 지난 8일 7.8명(1.1~1.7 기간, 55명 발생)에서 9일 0시 기준 6.7명(1.2~1.8 기간, 47명 발생)으로 떨어졌다.

제주특별자치도는 8일 하루 동안 560명의 진단검사가 이뤄졌으며, 이들 중 5명(제주#477~481번)의 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

제주지역에서 하루 동안 5명의 확진자가 나온 것은 지난 12월 10일, 12월 28일 이후 이번이 세 번째다.

8일 오후 5시 이후에는 추가로 3명 (479, 480, 481)이 확진 판정을 받았으며, 9일 오전 0시부터 오전 11시까지 추가 확진자는 없다.

이에 따라 9일 오전 0시 기준 도내 누적 확진자는 총 481명으로 집계됐다.

올해 들어 제주지역 코로나19 확진자 수는 60명이며 10명 이하 신규 확진자 발생은 연속 7일째를 유지하고 있다.

8일 추가된 확진자 5명은 모두 제주지역 확진자의 접촉자로 파악됐다.

또한 8일에는 생활치료센터 첫 입소생 11명을 비롯해 총 18명의 퇴원과 6명의 입원이 이뤄졌다.

제주대학교병원에는 36명, 서귀포의료원에는 26명, 제주의료원에는 31명이 입원함으로써 제주지역 내 입원 환자는 100명 이하인 93명으로 집계됐다.

또한 9일 0시 기준 격리 중 도내 확진자는 97명, 격리해제자는 384명(이관 1명 포함)으로 파악됐다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr