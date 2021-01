[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 8일 오후 구청 열린민원실에서 구민과 1:1 구정 발전방향을 논의했다.

‘품격 강남’을 위해 지난해부터 매월 둘째, 넷째주 금요일에 진행되고 있는 ‘미미위데이트’는 강남구민이라면 누구나 생활불편·민원사항을 제기, 구정발전을 위한 정책을 논의할 수 있다.

상담을 원하는 주민은 홈페이지나 더강남 앱을 통해 신청하면 된다.

지금까지 45명의 민원인과 상담을 진행, 93건의 건의사항 중 46건이 추진완료, 27건이 검토 중에 있다.

달터공원길 도로 정비와 보안등 설치가 완료, 양재천 산책로 관리를 강화하는 등 주민들의 생활에 도움이 되고 있다. 구는 앞으로도 소통으로 주민 공감·밀착형 행정을 강화할 예정이다.

