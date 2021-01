8일 서울 여의도 더불어민주당사 앞에서 헬스클럽관장협회 소속 관계자들이 실내체육시설업 규제완화 등 을 촉구하는 기자회견을 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.