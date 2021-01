여수시, 농업기술보급 시범사업 접수 “현장실용화 나서”

4개 분야 19개 사업에 5억 7000여만 원 투입, 오는 22일까지 신청

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)는 새로운 영농기술의 신속한 보급과 농업 경쟁력을 향상을 위한 ‘농업기술보급 시범사업’을 오는 11일부터 22일까지 접수한다.

이번 사업은 총 4개 분야 19개 사업으로, 5억 7000여만 원의 사업비가 투입된다.

신청사업은 ‘슈퍼푸드 귀리 친환경 재배단지 조성 시범’사업 등 식량작물분야 2종 2개소, ‘지역 맞춤형 스마트팜 기술보급 시범’사업 등 원예작물분야 10종 20개소, ‘ICT 활용 한우 번식효율 향상 시범’사업 등 축산분야 3종 3개소, ‘참깨 생력건조시스템 보급 시범’사업 등 특용작물분야 4종 9개소다.

여수시에 거주하는 농업인, 농업인단체, 농업법인 등이 신청할 수 있고, 농업인상담소, 읍·면·동주민센터, 농업기술센터 미래농업과에서 신청서를 교부받아 자격 요건 및 사업내용을 충분히 숙지한 후 방문 또는 팩스, 이메일로 접수하면 된다.

자세한 내용은 여수시 홈페이지나 여수시농업기술센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 사업 문의는 미래농업과로 하면 된다.

시 관계자는 “기후변화 등 미래 농업환경 변화에 맞춘 농업 신기술보급 시범사업 추진으로 고품질 농산물 생산 및 농가소득을 높일 수 있도록 지속적으로 지원할 것”이라며 “관심 있는 농업인들의 많은 신청을 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr