홍남기 "전기·수소차 예산 1.4兆로 32%↑…13만6000대 지원"(상보)

[아시아경제 이광호 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 8일 "전기·수소차 구매지원 예산을 1조4000억원으로 32% 확대, 13만6000대까지 지원하고, 특히 환경영향이 큰 전기화물차 지원은 2배(1만3000대→2만5000대) 확대하는 등 집중 지원하겠다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제2차 혁신성장 BIG3(시스템반도체·미래차·바이오헬스) 추진회의에서 "세계 자동차시장이 전기·수소차 중심으로 빠르게 재편되는 상황을 감안, 국내시장도 구매지원제도 확대·개편이 시급해 제도개선책을 마련했다"며 이같이 밝혔다.

홍 부총리는 또 "보조금 계산시 전비 비중을 비중을 상향(50%→60%)하고, 차량성능에 따라 지방보조금도 일률지급에서 차등지급으로 전환한다"고 언급했다.

이어 "가격 구간별로 보조금 지원기준을 0~100%까지차등화해 차량가격 인하 및 보급형모델 육성을 유도하고, 중소기업·소상공인 지원을 위해 초소형 전기화물차 보조금을 확대(512만원→600만원)한다"고 피력했다.

아울러 "전기택시에 대한 보조금 단가를 최대 1000만원 까지 확대하고, 시범사업으로 수소트럭 보조금 신설 및 수소버스 연료보조금 도입 등 환경개선 효과가 큰 상용차 중심으로 무공해차 전환을 가속화해 나갈 것"이라고 강조했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr