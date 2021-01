나경원 "마음 거의 굳혔다…이달 중순 안에 출마 여부 밝힐 것"

[아시아경제 이지은 기자] 서울시장 잠재후보군으로 꼽히는 나경원 전 국민의힘 의원이 "마음을 거의 굳혔다"며 이달 중순 안에 출마 여부를 밝히겠다고 말했다.

나 전 의원은 8일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "(출마 여부에 대해) 조만간 말씀을 드릴 수 있을 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "저희 당에 공천 과정이 있다"며 "출마 여부에 대한 최종 결심을 이달 중순 안에는 밝혀야 될 것 같다"고 말했다. 후보등록기간이 시작되는 18일 이전까지는 출마 여부를 확고히 하겠다는 뜻으로 풀이된다.

나 전 의원은 국민의힘이 최근 경선 방식을 100% 시민여론조사로 하기로 한 데 대해 "안철수 국민의당 대표와의 단일화를 위한 불가피한 룰을 제시했다"며 "당을 지켜오신 당원 여러분들에게는 굉장히 죄송한 부분이지만 시민에게 공천권을 돌려주는 방법으로 안 후보를 꼭 같이 하자는 당의 의지 표현과 현실적으로 그럴 수밖에 없었던 부분이 있지 않았나 생각한다"고 말했다.

단일화를 위해서는 '선 합당 후 단일화' 방식이 바람직하다고 강조하기도 했다. 나 전 의원은 "선 입당 후, 또는 합당 후에 공천과정을 거치는 것이 가장 바람직하지만 안 된다면 우리 당의 절차과정을 거치고 그러고 나서 후에 단일화하게 되는 것이 현실적"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr