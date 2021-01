[클릭 e종목]“CJ대한통운, 판가 인상으로 비용 상쇄”

[아시아경제 구은모 기자] DB금융투자는 CJ대한통운의 지난해 4분기 매출액이 3조736억원으로 전년 동기 대비 9% 성장하고, 영업이익도 1059억원으로 3% 증가할 것으로 추정했다. 김평모 DB금융투자 연구원은 8일 보고서에서 “작년 4분기에도 택배 부문의 순항은 계속되고 있다”며 “지난해 10~11월 CJ대한통운의 택배 물량은 전년 동기 대비 23% 증가했고, 소형 물량 비중의 증가에도 불구하고 택배 제값 받기 효과로 ASP 감소는 1% 내외에 그쳤다”고 설명했다. 그러면서 “택배 부문의 물량 증가와 글로벌 부문 해외 자회사들의 실적 개선이 지속되면서 작년 4분기 실적은 컨센서스에 부합할 것”이라고 전망했다.

판가 인상 임박했다는 평가다. 정부는 작년 말 이후 택배 기사들의 과로 및 안전 사고를 방지하기 위한 대책으로 택배 운임 인상과 운송 시간 제한 등을 검토하고 있다. CJ대한통운은 지속적으로 택배 분류 인력을 충원해 택배 기사들의 분류 관련 시간을 줄여 나가고 있다. 정부의 규제 관련 변화와 맞물려 CJ대한통운은 택배 가격 인상을 통해 택배 기사들의 운임 역시 인상할 것으로 예상된다.

5% 인상을 가정할 경우 택배 가격은 약 80원 증가하게 된다. 김 연구원은 “인상된 택배비를 통해 CJ대한통운은 택배 운임 증가와 분류 작업 관련 비용 부담 증가분을 대부분 충당할 수 있을 것”이라며 “올해는 CL 부문 역시 자동차 수출의 증가 등으로 인해 점진적인 개선이 예상된다”고 내다봤다.

투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 23만원으로 상향 조정했다. 김 연구원은 “안전 및 분류 관련 인건비 증가에 대한 우려는 판가 인상으로 잠잠해 질 것”이라며 “올해까지 지속될 실적 개선에 주목할 때”라고 설명했다.

