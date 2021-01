[포토]중랑구, 한파와 폭설에 긴급 제설작업 총력 대응

6일 오후 8시부터 제설대책 2단계 상향 발령해 폭설에 긴급 밤샘대응...공무원과 직능단체 주민 등 979명 인력과 제설자재 260톤, 장비 28대 동원 제설작업

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 기상청 예보에 따라 6일 오후 8시부터 제설대책을 2단계로 상향조정하고 총력 대응에 나섰다.

구는 공무원 418명과 주민 537명, 용역 24명 등 총 979명 인력을 동원, 제설장비 28대와 염화칼슘과 소금 등 제설자재 260톤을 사용해 밤새도록 긴급 제설작업을 실시했다.

먼저 50.29km 구간에 달하는 망우로 등 28개 도로와 이면도로 등 취약지에 4~5차례 제설제를 살포, 이면도로에는 1톤 살포기를 동원해 제설작업을 진행했다.

하천 제설작업도 실시했다. 중랑천과 묵동천 진입로 24개소와 자전거도로, 산책로, 제방과 계단을 꼼꼼히 정비해 보행 편의를 도모했다.

이에 더해 지역 내 공원과 등산로, 산책로, 경사로의 제설작업도 진행됐다. 구 공원 51개소와 용마산 자락길과 망우산 둘레길 등 7개소, 용마폭포공원과 봉화산근린공원 등의 16개소 등을 정비, 주민 안전을 위해 용마산 자락길과 봉화산 무장애길도 통제했다.

특히 류경기 중랑구청장은 주민들을 대상으로 SMS를 발송, 내 집 앞 눈치우기 참여를 독려해 눈길을 끈다. 구청의 가용인력을 총 동원하고 있으나 많은 양의 눈을 얼기 전에 치우기 위해 내 집 앞과 점포 앞에 쌓인 눈을 치워 어르신과 어린이가 안심하고 다닐 수 있도록 따뜻한 동참을 부탁드린다는 내용을 전했다.

구는 도로 안전이 확보될 때까지 제설작업을 이어갈 예정이다. 구는 지난 11월 겨울철 제설 대비를 위해 제설제 1191톤과 제설장비 7종 65대를 확보해 만전을 기했다.

주요도로 및 취약지점 77개소에 제설제 보관함을 설치, 이면도로 취약지 5개소에 자동액상살포기 17대를 설치함은 물론 동주민센터와 공동주택 152개 단지에 제설제를 사전지원 한 바 있다.

구 관계자는 "한파경보가 발효됨에 따라 기상정보를 수시로 확인, 어린이와 노약자는 외출 자제, 방한의류 착용, 동파사고 방지, 대중교통 이용 등 한파 행동요령을 숙지해주기 바란다"고 말했다.

