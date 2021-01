인천 송도국제도시 교차로 9곳 유턴구역·대기차로 신설

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시 내 교차로 9곳에 유턴구역과 대기차로 신설 등 교통 체계가 개선됐다.

인천경제자유구역청은 시민의 편의 제고와 교통사고 예방을 위해 지난해 6월 착공한 송도 내 교차로 9곳에 대한 교통체계 정비·개선 공사를 마무리했다고 7일 밝혔다.

우선 테크노파크역, 인천타워대로 입구, 롯데캐슬아파트 앞 네거리 등 3곳에 유턴구역이 신설됐다.

이 가운데 테크노파크역과 인천타워대로 입구 네거리에는 유턴 전용 대기차로를 신설했고, 롯데캐슬아파트앞 도로는 종전 편도 3차로에서 4차로로 1개 차로를 증설했다.

또 인천대 입구역 네거리, 신세계쇼핑몰 앞 네거리, 더 샵 퍼스트파크 삼거리 등 3곳은 유턴구역이 기존 3m에서 9.5m로 확대됐고 더 샵 퍼스트파크 삼거리에는 대기차로가 새로 만들어졌다.

이와 함께 박문여고 입구 삼거리, 그랜드호텔 앞 네거리에는 좌회전 대기차로를 신·증설했으며, 먼우금초등학교 앞 도로는 2차로에서 3차로로 1 개 차로를 추가로 확보하고 네거리 신호운영 체계도 개선했다.

인천경제청 관계자는 "지난해 5월 어린이 교통사고가 발생한 롯데캐슬아파트 앞 네거리 교차로의 경우 구조개선 과정에 교통전문기관의 자문과 도로안전시설 심의(경찰청)를 거쳐 교통운영 체계의 불합리한 부분을 개선했다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr