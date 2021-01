양산시, 100억원 투입해 1300여명 직접일자리 마련

공공근로, 방역, 공동체일자리사업 등 다양한 공공일자리

취업취약계층·휴폐업자·실직자 등 675명 우선 선발 계획

청·장년 고용촉진 위해 청년고용지원사업 등 12개 사업 626명

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 인해 지역경제 침체와 고용 충격이 가시화됨에 따라 공공일자리 사업에 적극적으로 나선다.

시는 공공근로, 방역, 공동체 일자리 사업 등 다양한 사업을 추진해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 취업 취약계층, 휴·폐업자, 실직자 등을 대상으로 올 한해 675명을 선발해 생계를 지원한다.

우선 지난해 12월 상반기 공공근로·방역사업에서 선발한 331명을 2월부터 단계별 투입 계획이다.

또한 청년 일 경험 사업으로 다양한 현장에서 청년이 희망하는 직무 매칭을 통해 향후 진로 결정에 도움을 주고 소상공인과 기업에는 인건비를 지원한다. 올해 지원 인원은 총 100명이다.

이와 함께 청·장년층을 위한 고용지원금 지원사업도 계속 추진된다. 지난해보다 지원 인원이 상향되며 지원 금액도 조금씩 조정됐다.

특히 신중년 고용지원금 지원 대상이 기존 만 45세 이상에서 만 40세 이상으로 확대되며, 장년 고용기업 4대 보험료 지원사업 또한 만 55세 이상에서 만 50세 이상으로 대상이 확대됐다.

김일권 시장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 취약계층에 공공일자리 사업을 지속해서 제공해 민생안정을 위해 최선을 다하고 있다”며 “청·장년들은 위한 다양한 지원 사업을 추진해 지역경제 활력 제고에 이바지하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr