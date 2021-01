日 도쿄도 코로나19 신규 확진자 1500명대…최다기록 경신

[아시아경제 권재희 기자] 일본 도쿄도의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 6일 신규 확진자수가 1500명대로 늘어 최다기록을 또 한번 갈아치웠다.

이날 교도통신에 따르면 도쿄도에서 새로 확인된 코로나19 감염자는 1591명이다.

이는 지난달 31일 종전 하루 최다 기록(1337명)을 엿새 만에 경신한 것이다.

도쿄도의 최근 일주일 하루 평균 코로나19 확진자는 1천72명이다. 일주일 평균 기준으론 처음으로 1000명대를 기록했다.

일본 정부는 코로나19가 급속히 확산하는 도쿄도를 포함한 수도권의 4개 광역 지방자치단체를 대상으로 7일 긴급사태 발령을 결정할 예정이다.

일본 정부는 지난해 4~5월에도 전국 혹은 일부 지역을 대상으로 코로나19 긴급사태를 발령한 바 있다.

이번에 긴급사태가 재발령되는 지역은 도쿄도와 가나가와현, 지바현, 사이타마현이며, 발령 기간은 1개월 정도로 알려졌다.

