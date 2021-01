진옥동 신한은행장 "디지털 리터러시 갖추지 못하면 도태될 것"

신한은행 올해 '고객중심! 미래 금융의 기준, 일류로의 도약' 전략 목표 설정

'일류 도약을 위한 신한의 킹핀은 무엇인가라는 주제로 워크숍 개최

[아시아경제 조강욱 기자]"디지털데이터·위기관리·민첩한 변화·조직소통·집단창조력·3차원 협상력 등 디지털 리터러시를 갖추지 못하면 도태돼 갈 수 밖에 없다. 미래 역량 준비는 생존의 문제이며 리더들이 변화의 판을 만들고 옳은 방향을 제시해달라."

진옥동 신한은행장이 올해 디지털 지식과 정보를 획득하고 이해하지 못하면 도태될 것이라며 리더들의 발빠르게 변신과 역할론을 강조했다.

6일 진 행장은 서울 중구 소재 본점에서 임원, 본부장이 참석한 가운데 1분기 임원, 본부장 워크숍을 실시했다. 워크숍은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 지속되는 상황임을 감안해 스마트 화상회의 방식으로 진행됐다.

이번 워크숍은 ‘일류 도약을 위한 신한의 킹핀(King Pin)은 무엇인가’를 주제로 신한금융그룹 경영포럼에서 제시된 핵심 아젠다를 구체화하고 이를 은행 사업계획에 반영해 실질적으로 확장하는 방안에 대해 심도 있게 토론하는 프로그램으로 구성됐다.

고객중심! 미래 금융의 기준, 일류로의 도약

진 행장은 고객중심을 추구하기 위해 지난해 도입한 ‘같이성장평가’와 그 동안 강조해왔던 ‘과정의 정당성’과 ‘신의성실’을 다시 한 번 언급하며 올해 전략목표인 ‘고객중심! 미래 금융의 기준, 이류로의 도약’을 설명했다.

그는 “올해는 고객중심 가치를 위한 추진력을 높여 진정한 변화를 이루고자 한다”며 “소통을 통한 빠른 의사결정과 각 사업 영역 간 긴밀한 협력이 필요하며 리더의 역할이 매우 중요하다”고 강조했다.

진 은행장은 현재의 상황을 규모의 경제를 지나 고객의 니즈가 수시로 변하는 속도의 경제 시대이며 끊임없이 변하는 시장을 상대하려면 발 빠른 변신이 필요하다고 설명했다. 이어 신한은행이 추진하고 있는 혁신금융서비스인 배달 애플리케이션(앱)과 금융-게임을 융합해 혁신사업을 추진하기 위한 넥슨과의 제휴 등을 예로 들며 “전통적인 금융만을 고집해서는 안 된다” 강조했다.

이를 위해 ‘트렌드코리아 2021’의 내용 중 ‘거침없이 피보팅하라’를 소개하며 “한 쪽 다리는 축으로 고정하고 다른 쪽 다리로 회전하며 다음 움직임으로 준비하는 ‘피보팅’ 처럼 금융의 본원적 경쟁력을 기본 축으로 삼고 ‘가설 설정-실행-수정’의 과정을 반복하며 유연한 전략으로 새로운 기회를 모색해 나가자”고 말했다.

디지털 리터러시 갖추지 못하면 도태될 것

진 은행장은 워크숍에 참석한 임원 및 본부장에게 ‘디지털 리터러시’ 관련 동영상을 소개하기도 했다. “디지털데이터·위기관리 · 민첩한 변화·조직소통·집단창조력·3차원 협상력 등 디지털 리터러시를 갖추지 못하면 도태돼 갈 수 밖에 없다”며 “미래 역량 준비는 생존의 문제이며 리더들이 변화의 판을 만들고 옳은 방향을 제시해달라”고 주문했다.

이어 신한은행의 미래형 혁신점포인 서소문 지점 ‘디지택트 브랜치’를 찾아 직접 화상상담을 체험하고 디지택트 브랜치를 찾는 고객의 반응 등을 살피며 디지털 트랜스포메이션을 통한 혁신 의지를 다지는 시간을 가졌다.

흔들림 없는 신의성실의 자세로 고객과 사회의 공감을 이끌어내자

미래 금융, 지속 가능한 같이 성장을 위한 변화에 대해서도 진 행장은 “변화의 기준은 명확하다”면서 “‘고객을 위한 것인가’, ‘미래를 위한 것인가’라는 두 가지 질문에 자신있게 대답할 수 있다면 실패도 혁신의 과정으로 인정받아 마땅하다” 고 역설했다. 이어 “과거 큰 성공을 거둔 방식이라 하더라도 기준에 어긋난다면 원점에서 다시 검토할 것”이라고 설명했다.

마지막으로 진 행장은 1954년 우리 민족이 힘든 시기 백의민족을 상징하는 흰 색의 소를 그려내며 한국인의 강한 정신력을 강조한 이중섭 화백의 작품 ‘흰 소’를 소개하며 “코로나19 등 여러 변수들이 어떻게 작용할지 모르는 올해도 우보만리(牛步萬里)처럼 우직하게 걸어나간다면 잘 해낼 수 있으리라 믿는다”고 격려했다.

