안동시, 하회마을 투어 '트롤리버스' 운행 … "특별한 추억거리 선사"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 안동시는 오는 9일부터 경북 최초로 대중교통 및 관광활성화를 위해 1900년대 노면전차를 재현한 '트롤리버스'를 운행한다고 6일 밝혔다.

'트롤리버스'는 미국·유럽 등 세계 유명도시의 명물로 관광객들에게 큰 인기를 끌고 있는 버스로, 우리나라에서는 서울·울산 등 일부 지자체에서 관광형 시티투어버스로 이용되고 있다.

안동시는 트롤리버스를 지역 대표 관광지인 하회마을을 순환하는 246번 시내버스 노선에 하루 5회 운행한다. 요금은 일반 시내버스 요금과 같다. 자세한 시간표는 안동시청 홈페이지(분야별 정보-대중교통)에서 확인가능하다.

지난 5일 개통된 KTX-이음(EMU260) 열차와 트롤리버스 운행시간을 연계하는 방안도 마련 중이다. 관광객이 몰리는 주말에는 하회마을, 도산서원, 만휴정에 급행형 시내버스 각 1대를 추가 투입할 계획이다.

최우규 교통행정과장은 "대중교통 및 관광활성화를 위해 이용자가 편리한 대중교통체계를 구축하고, 차별화된 교통수단을 도입해 우리시 방문객에게 특별한 추억을 선사하도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

