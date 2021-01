포르투갈 40대 간호사, 화이자 백신접종 이틀 후 급사..."부검 실시할 것"

유족들 "기저질병 전혀없고 건강했다"

접종 이후에도 주사맞은 자리가 아프다고만

[아시아경제 이현우 기자] 포르투갈에서 화이자와 바이오엔테크가 공동개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 접종받은 한 간호사가 접종 이틀 후 갑자기 숨을 거두면서 각국 보건당국이 긴장하고 있다. 앞서 이스라엘에서 화이자 백신 접종 이후 기저질환을 갖고 있던 70대와 80대 남성 2명이 숨졌던 사례와 달리 기저질환이 없는 40대 간호사가 사망하면서 백신에 대한 불안감이 증폭됐기 때문이다. 포르투칼 보건당국은 유족들의 요청에 따라 해당 간호사의 시신을 부검, 정확한 사인을 규명할 계획으로 알려졌다.

4일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 포르투갈 북부 포르투의 포르투갈 종양학연구소 소아과에서 일하던 소냐 아세베도(41) 간호사가 지난 1일 집에서 숨진 채로 발견됐다. 유족들에 따르면 아세베도 간호사는 사망 이틀 전인 지난달 30일 화이자 백신을 접종 받았다. 그녀는 사망 전날 저녁까지 집에서 두 딸과 식사를 했지만 술도 마시지 않았으며 평소와 다른 점이 없었다. 그녀의 아버지는 언론 인터뷰에서 "평상시에 질병을 앓지 않았고 건강상 문제도 없었다"며 "단지 백신 접종 이후에 접종 부위가 아프다고만 했을 뿐 모든 게 정상이었다"고 밝혔다.

지난달 30일 그녀와 함께 병원에서 백신을 맞은 의료진은 530여명으로 그녀 외에 이상이 보고된 의료진은 없었다. 해당 병원 측은 "백신 접종 당시는 물론 그 이후에도 백신 후유증에 대해 통보받지 못했다"며 "정해진 절차에 따라 사인을 규명하겠다"고 밝혔다. 유족 측도 정확한 사인을 위한 부검을 희망함에 따라 해당 병원과 포르투갈 보건당국은 곧 부검을 실시할 예정이라 밝혔다.

지금까지 화이자 백신을 맞고 사망한 사례는 앞서 이스라엘에서 2차례 보고됐지만, 모두 기저질환이 있는 노년층에서 발생했다. 지난달 28일 백신 접종 뒤 2시간만에 심장마비로 사망한 70대 남성은 과거에도 심장질환과 암으로 투병했고, 다음날 숨진 80대 남성도 병명은 알려지지 않았지만 기저질환이 있었던 것으로 알려졌다.

