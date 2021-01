갤럭시S21 'S펜' 태블릿 펜 닮았네

갤럭시S21 울트라용 S펜·커버 이미지 공개

노트용 S펜보다 크고 긴 갤탭용 S펜에 근접

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시S21 울트라의 S펜과 두 가지를 모두 수납할 수 있는 케이스까지 유출됐다. 처음으로 갤럭시S시리즈를 지원하는 S펜은 노트보다는 갤럭시탭용 S펜에 가까운 디자인이다.

4일(현지시간) 독일의 IT전문매체 윈퓨처가 갤럭시S21울트라용 S펜과 공식 커버 케이스 이미지를 공개했다. 갤럭시S21 울트라용 S펜은 추가 액세서리로 별도 판매된다. 갤럭시S21 기기 본체에 S펜 보관 슬롯이 없는 대신 S펜 보관 가능한 정품 케이스도 함께 출시한다.

S펜 디자인은 갤럭시탭S7용 S펜과 유사한 디자인이다. 기기에 넣어서 휴대해야하는 노트 시리즈의 S펜은 얇고 작은데 비해 태블릿용 S펜은 기기에 부착해서 보관하기 때문에 크고 두꺼우며 손에 쥐기가 편하다는 장점이 있다. 케이스에 펜이 차지하는 공간이 추가되면서 부피와 무게까지 늘어난다는 점은 부담이다.

삼성전자의 공식 갤럭시S21용 커버 케이스 내부를 살펴보면 스마트폰 왼쪽에 S펜을 넣어둘 수 있는 공간이 있다. 분실 등을 우려해 왼쪽에 넣은 것으로 보인다. 태블릿 케이스처럼 커버를 뒤로 젖혀 갤럭시S21 울트라의 대화면에서 작업할 수 있도록 제작했다.

갤럭시S21의 S펜은 기존 S펜과 동일하게 제스처 인식을 지원하고 프레젠테이션 스크롤이나 사진 촬영, 미리보기 등을 지원한다. 삼성 노트 앱으로 S펜 설정 즐겨찾기 저장 등도 가능하다.

가격은 4만원 전후로 책정될 것으로 예상된다. 현재 삼성전자가 판매중인 갤럭시노트20용 S펜은 4만원, 갤럭시탭S7용 S펜의 가격은 5만원이다.

한편 삼성전자는 한국시간으로 오는 15일 자정부터 갤럭시S21 시리즈와 갤럭시버즈 프로 등을 공개하는 언팩 이벤트를 연다. 갤럭시S21 시리즈는 6.2인치 갤럭시S21, 6.7인치 갤럭시S21 플러스, 6.8인치 갤럭시S21 울트라 등 3가지 모델로 출시되며 S펜은 울트라 모델에서만 지원된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr