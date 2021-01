국민의힘 초선들 “남인순, 靑에 '박원순 피소' 알렸는지 밝혀야”

"즉시 피해자에 사과하고…의원직 사퇴해야"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 초선의원들은 4일 “남인순 더불어민주당 의원이 여성단체로부터 고(故) 박원순 전 서울시장 피소 사실을 듣고 이를 서울시 측에 알린 장본인인 것으로 밝혀졌다”며 “과연 서울시에만 알렸을까. 청와대에도 알렸을 가능성이 높다”고 밝혔다.

이들은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “남 의원은 성범죄 고발 사실 유출한 것에 대해 본인 존재를 부인한 중대한 사안임에도 사과는커녕 어떠한 입장도 밝히지 않고 있어 더욱 그 배경이 의심스럽다”며 “청와대와 입을 맞추려는 것인지 의심하지 않을 수 없다. 즉시 피해자에게 사과하고 의원직을 사퇴해 우리나라 여성운동의 명예를 지켜주길 요구한다”며 이같이 말했다.

이들은 “민주당 여성의원 28명이 속한 단체카톡방에서 다른 여성의원들이 피해자로 쓸 것을 주장했음에도 남인순·진선미·이수진·고민정 민주당 의원이 주도해 피해호소인으로 쓸 것을 밀어붙였다고 한다”며 “만약 자기 딸이 성범죄 피해를 당했다면 피해자가 아닌 피해호소인으로 부르는 데 동의하겠는가. 상식과 양심은 온데간데없고 명백한 사안마저 정략적으로 보는 그들의 시선에 경악을 금치 못할 뿐”이라고 주장했다.

이들은 “민주당 여성의원들은 아직도 박 전 시장 성범죄 피해자를 피해호소자로 생각하는지 밝히고, 피해자에게 진심으로 사과할 것을 요구한다”며 “피해자를 피해호소자로 호칭할지 논의하는 과정에 청와대와 사전교감을 했는지도 밝혀라”라고 말했다.

