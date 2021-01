전해철 행안부 장관 "코로나 방역 강화로 국민일상 회복해야"

4일 신년사에서 민생경제 회복·자치분권 강조

[아시아경제 조인경 기자] 전해철 행정안전부 장관이 새해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 강화를 통해 국민들의 일상 회복에 힘써줄 것을 행안부와 경찰청, 소방청 공직자들에게 당부했다.

전 장관은 4일 신년사를 통해 "임시 선별검사소와 치료시설 지원, 현장인력 확충, 실효성 있는 현장점검 등 무엇보다 현장에서의 방역체계가 잘 작동할 수 있도록 해야 한다"며 "코로나19 극복과 국민 일상의 회복을 위해 다시 한번 신발 끈을 조여 매야 한다"고 말했다.

이어 "행안부가 조금 더 적극적으로 필요한 역할을 하고자 한다"며 "얼어붙은 민생경제 회복과 사회적 약자 배려를 위해서도 전 직원이 사고의 칸막이, 부서 간 칸막이를 허물고 가용 가능한 정책 수단을 총동원해 지원하자"고 독려했다

전 장관은 또 "32년만의 지방자치법 전부 개정으로 시작된 '자치분권 2.0' 시대를 맞아 지자체의 실질적인 자율성을 보장하고 주민주권을 구현하기 위한 방안들이 지역 현장에 뿌리내릴 수 있도록 세심히 챙겨달라"고 당부했다.

아울러 "올해는 선택과 집중의 정부혁신으로 손에 잡히는 확실한 성과를 내는 데 보다 힘써야 한다"며 "특히 데이터에 기반한 정부혁신을 이룰 수 있도록 관련부서가 함께 노력해주시길 바란다"고도 덧붙였다.

진 장관은 "강화된 방역체계에 더해 코로나19 백신과 치료제가 차질 없이 도입되고 지역 곳곳에서 활력이 되살아난다면, 국민들도 희망을 되찾을 수 있을 것"이라며 "우보천리(牛步千里)의 자세로 뚜벅뚜벅, 우직하고 힘차게 새해를 시작하자"고 강조했다.

