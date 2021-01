경산시, 보건복지부 보육정책 2년 연속 '우수기관'

보육발전 성과 대외적으로 인정 받아

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경산시는 보건복지부 주관 '2020년 보육정책 우수지자체 평가'에서 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

이번 평가에서 경산시는 ▲보육지원체계 개편 안착 기여도 ▲어린이집 안전관리 ▲공보육 확충 등과 ▲코로나 대응 우수사례 등 7개 항목에서 높은 점수를 받았다. 특히 경북도 23개 시·군 중 유일하게 우수상을 수상해 의미를 더했다.

경산시는 급식?위생?안전?방역(소독) 분야 어린이집 운영사항을 지속적으로 모니터링해 전염병 확산 방지, 식중독 및 안전사고 발생 방지를 위해 주력해왔다. 또한 국공립어린이집 3개소 확충(2021년 말까지 6개소 확충 예정) 등 공보육 실현을 위해 힘썼다.

경산시 관계자는 "지난해 장난감 도서관 운영과 육아종합지원센터 설치 추진 등 보육 인프라를 형성하는 데 많은 노력을 기울였다"면서 "어려운 여건 속에서도 보육정책 서비스 수행에 최선을 다했다는 뿌듯한 보람을 느낀다"고 전했다.

