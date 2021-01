[아시아경제 박준이 기자] 엔에스쇼핑 엔에스쇼핑 138250 | 코스피 증권정보 현재가 11,900 전일대비 200 등락률 -1.65% 거래량 197,933 전일가 12,100 2021.01.04 15:19 장중(20분지연) 관련기사 도상철·조항목 NS홈쇼핑 대표 "불확실성의 시대, 디지털 전환에 가속"'요리 열정' 전석민 NS홈쇼핑 쇼핑호스트, 한식 경연서 대상NS홈쇼핑, 협력 中企 동반성장 지원 강화 close 은 호주건설과 26억4000만원 규모의 서울 서초구 양재동 부동산 임대차 계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약금액은 2019년 기준 매출 대비 72.56%다. 계약은 12월31일 종료된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr